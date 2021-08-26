Рабочий угнал машину директора, чтобы вывезти украденный у него же металлолом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В полицию обратился 71-летний житель посёлка Кайрат. Пенсионер рассказал, что из гаража его дома угнали Mitsubishi Delica и разбили, а также похитили металл на сумму 50 тысяч тенге. Материальный ущерб потерпевший оценил в 150 тысяч тенге.

Стражи порядка установили и задержали 33-летнего жителя посёлка Жетыген, который признался в угоне автомашины и краже металлолома.

- С его слов, он выпивал вместе со знакомым. Когда спиртное закончилось, знакомый предложил совершить кражу металла у хозяина, где он работал охранником. Так как металл был тяжёлый, решили угнать автомашину хозяина. А когда сдав металл ехали обратно, то въехали в столб, после чего разбитую машину поставили обратно в гараж, вырученные за металл деньги пропили, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемому определена мера пресечения в виде подписки о невыезде. А его соучастник, скрывшийся от следствия, объявлен в розыск.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.