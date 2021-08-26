- аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных в РФ;
- лиц, имеющих дипломатические и служебные визы;
- лиц, въезжающих в РФ в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные);
- лиц, являющихся членами семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), опекунами и попечителями граждан РФ, а также въезжающих совместно с ними в РФ их супругов и несовершеннолетних детей;
- лиц, постоянно проживающих на территории РФ (при наличии вида на жительства РФ), а также въезжающих совместно с ними в РФ их супругов и несовершеннолетних детей;
- лиц, въезжающих в РФ в целях лечения, сведения о которых направлены медицинской организацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд в РФ иностранных граждан;
- лиц, въезжающих в РФ к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные);
- лиц, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;
- лиц, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, указанных в списках, сформированных в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику России иностранных граждан;
- лиц, въезжающих в РФ в целях обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.
