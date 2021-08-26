Ранее госграницу могли пересекать только близкие родственники и отдельные категории граждан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанцам разрешили въезжать семьями через сухопутную границу в Россию Иллюстративное фото из архива "МГ" Россия изменила правила въезда в страну для граждан Казахстана через сухопутные посты пропуска. Об этом сообщается на сайте посольства Казахстана в России. Если раньше в Россию через сухопутную границу могли въехать только близкие родственники граждан РФ, то теперь казахстанцы могут брать с собой детей и супругов. Тем не менее, отмечается, что въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска для граждан Казахстана и других государств по-прежнему ограничен и разрешен только для нескольких категорий:
  • аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных в РФ;
  • лиц, имеющих дипломатические и служебные визы;
  • лиц, въезжающих в РФ в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные);
  • лиц, являющихся членами семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), опекунами и попечителями граждан РФ, а также въезжающих совместно с ними в РФ их супругов и несовершеннолетних детей;
  • лиц, постоянно проживающих на территории РФ (при наличии вида на жительства РФ), а также въезжающих совместно с ними в РФ их супругов и несовершеннолетних детей;
  • лиц, въезжающих в РФ в целях лечения, сведения о которых направлены медицинской организацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд в РФ иностранных граждан;
  • лиц, въезжающих в РФ к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные);
  • лиц, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;
  • лиц, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, указанных в списках, сформированных в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику России иностранных граждан;
  • лиц, въезжающих в РФ в целях обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.
Отметим, что при пересечении границы нужно будет предоставить перечень подтверждающих документов. С полным списком категорий иностранных граждан, которым разрешен въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска, можно ознакомиться здесь. Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.