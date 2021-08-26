Многодетная мама умерла при родах в 2018 году. Отец семейства до сих пор не может найти виновных и довести дело до суда, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Погибшая Бибинур Негметова
Трагедия
произошла 24 апреля 2018 года в Жангалинском районе. У 44-летней Бибинур Негметовой на седьмом месяце беременности началось кровотечение, её экстренно доставили в районную больницу. Однако спасти женщину не удалось, в 15.50 того же дня врачи констатировали смерть матери и ребенка.
Супруг погибшей Галымжан Сагингалиев остался с четырьмя детьми
, младшему из которых на тот момент было всего четыре года. В октябре 2019 года начальник следственного управления ДП ЗКО Шералы Абдраманов сообщил, что расследование по этому делу находится на стадии завершения
и дело будет передано в суд.
Стоит отметить, что ещё в феврале 2020 года выяснились другие подробности уголовного дела. В частности почерковедческая экспертиза дала заключение, что подпись в расписке на согласие на операцию не принадлежит погибшей Бибинур
.
Между тем отец семейства Галымжан Сагынгалиев возмущен действиями полицейских.
- Не понимаю, почему расследование настолько затянулось. Складывается впечатление, что дело затягивают намеренно, чтобы дождаться срока давности, ведь это преступление считается преступление небольшой тяжести, - рассказывает мужчина. - Два года дело расследовалось в районе, потом его передали в департамент полиции, но сдвигов нет. Результаты экспертиз есть. Сейчас вот говорят, что ещё одну назначили. Дело о поддельной подписи вывели в отдельное производство и оставили отделе полиции Жангалинскго района. Там оно тоже застопорилось. Говорят, нет подозреваемых, кто мог подделать подпись. Как так? У вас есть список людей, которые работали в этот день, разве они не подозреваемые? Почему за три года нельзя было также провести почерковедческую экспертизу, и выяснить кто подделал подпись жены?
Впрочем на запрос редакции в полиции ответили, что расследование идет, а затянулось оно, потому что по делу назначаются объёмные и сложные комплексные экспертизы.
- В связи с большим объемом и сложностью проводимых комиссионных судебно-медицинских экспертиз (проведены три комиссионные экспертизы). В данное время назначена и проводится дополнительная комиссионная экспертиза, по завершении которой, по делу будет принято окончательное законное процессуальное решение. В связи с большим объемом и сложностью проводимых комиссионных судебно-медицинских экспертиз, а также по ходатайству самой потерпевшей стороны уголовное дело было принято в производство следственное управление ДП. К настоящему времени проведены три комиссионные экспертизы. В данное время назначена и проводится дополнительная комиссионная экспертиза в Институте судебных экспертиз г. Нур-Султан, - ответил на запрос заместитель начальника ДП ЗКО Асхат Темиржанов. - Касаемо уголовного дела по факту использования поддельного документа, в настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, назначены соответствующие экспертизы. В соответствии со ст.201 УПК, остальные сведения о ходе и результатах расследования, разглашению не подлежат.
В полиции отметили, что дело расследуется по статье 317 ч.3 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшие по неосторожности смерть человека". Деяние относится к преступлениям небольшой тяжести. В соответствии со ст.71 УПК, срок давности привлечения к уголовной ответственности по преступлениям средней тяжести составляет пять лет с момента совершения преступления.
