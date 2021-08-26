В НИИ проблем биологической безопасности планируют в ближайшие три года выпустить ещё пять новых вакцин, передаёт «Хабар-24».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

В прошлом году рядом с институтом заложили фундамент завода OtarBioFarm. Сейчас там проходят пусконаладочные работы, запустить производство вакцин планируют в сентябре.

Именно в НИИ изобрели отечественную вакцину против COVID-19 QazVac. Поставлять её, к слову, планируют и в другие страны. Но пока в качестве гуманитарной помощи.

- Сейчас есть возможности по её модификации к новым штаммам, в том числе дельта штамму. Для этого, надеюсь, будут приняты соответствующие решения. И сейчас нам показывают завод, который может производить 62 млн вакцин в год. Его фактическая мощность может раза в два-три превышать это всё, - считает Рахим Ошакбаев, представитель Гражданского штаба по противодействию пандемии коронавируса в Казахстане.

hSL0BaXC78Y

Напомним, ранее сообщалось, что НИИ скоро начнёт второе клиническое исследование второй вакцины против коронавируса QazCovac-P.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.