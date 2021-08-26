Йоандри Эрнандес Гарридо

Маки Каррин

Чжан Руфанг

Зион Кларк

Ньяким Гатвеч

Сара Гюртс

Адриана Льюис

Супатра Сасупфан

Марни Харви

38-летний мужчина - знаменитость на Кубе. Его называют "24", так как у него по 12 пальцев на руках и ногах, и все они правильно сформированы. Он очень гордится своей особенностью, так как это не мешает, а наоборот помогает иметь дополнительный заработок. Толпы туристов за фото с уникальным человеком.Согласно Книге рекордов Гиннеса девушка обладает самыми длинными ногами на Земле. Маки 17 лет, она живет в Техасе. При росте 208 см, длина ее ног почти 135 см. А самое интересное, она продолжает расти… Она могла бы стать звездой баскетбола или самой необычной моделью, но… девушка мечтает помогать другим таким же необычным людям, как она, которые не вписываются в нормы общества.В Китае проживает знаменитость «с рогом». Бабушке уже 101 год и над левым глазом у нее вырос рог, как у самого дьявола, аж 13 см длиной. Врачи установили, что это новообразование состоит из тоже же вещества, что и человеческие ногти. Над правым глазом тоже начал образовываться, причем симметрично первому. Сама женщина в восторге от этого и от операции отказывается.Несмотря на свою особенность 22-летний парень живет самой полноценной жизнью. Он получил выше образование, играет на ударных инструментах в ансамбле, поет в хоре и активно занимается борьбой. Отсутствие ног от рождения совсем не мешает ему заниматься всем, что он любит. Мальчик появился на свет с редким заболеванием, которое встречается у одного из 250 000 новорожденных. Нижняя часть его тела перестала развиваться еще в утробе матери, которая отказалась от него в роддоме…Путь к спортивным победам был очень непрост, но свою особенность он сумел превратить в преимущество и теперь его сложно победить.Вы слышали выражение «черный, как уголь»? Модель Ньяким Гатвех из Южного Судана обладает именно таким оттенком кожи. Долгое время за эту редкую особенность ее унижали, но после того, как она переехала в США все изменилось. За несколько последних лет она стала популярна в соцсетях и привлекла внимание очень известных брендов. Теперь оттенок ее кожи стал для нее пропуском в новую жизнь.Когда Сара была 10-летней девочкой она начала замечать, что ее кожа не похожа на кожу других. Она более эластичная! Оказалось это не сверхспособности, а заболевание соединительной ткани, которое поражает не только кожный покров, но и суставы и сосуды. За счет нехватки коллагена кожа стала быстро обвисать. 26-летняя девушка выглядит никак все. Но не отчаялась, а начала работать моделью и выступает против совершенства, которое продвигает индустрия моды.А вы можете достать языком до кончика носа? А 18-летняя девушка из Мечигана может достать им до собственного глазного яблока! Сейчас Адриана в ожидании подтверждения, что является обладательницей самого длинного языка в мире, ведь его длина 10 см.В 13 лет девочка стала рекордсменкой книги рекордов Гиннеса, но ее это не радовало. Все ее лицо стало покрываться густыми волосами и отношение сверстников к ней резко изменилось. В простонародье людей с таким синдромом называют «Оборотни».Даже лазерная эпиляция не помогает в решении проблемы. Сейчас девочка уже выросла и даже вышла замуж. Порой она бреет волосы на лице, но муж говорит, что любит ее в любом виде. А она просто радуется жизни и растит сына.А вот эту особенность даже объяснить никто не может. Все началось 7 лет назад. Множество анализов и способов лечения не дают результата. Ни один доктор не знает от чего лечить, если анализы все в норме. Однако, у девушки сочится кровь, причем из самых неожиданных мест… Например, глаз, уши, из-под ногтей, с языка. Никто не может понять, что с ней происходит, поэтому пока Марни просто учится работать и просто жить с этой особенностью. И всегда носит с собой темные очки, чтобы не испугать никого кровавыми глазами.