Киш Лорен – это очень сытный пирог французской кухни. Рассыпчатая основа, тающая во рту, и вкуснейшая начинка – этот пирог, несомненно станет фаворитом на вашем не только обычном, а даже праздничном столе.Диаметр формы 24-26 см Для Теста: Муки – 210 гр Масла сливочного – 110 гр Яиц – 1 шт. Соли – 1/3 ч.л. Сахара – 1/3 ч.л.Копченого куриного мяса – 300 гр Зеленого лука – небольшой пучок Шампиньонов – 200 гр Яиц 3 шт Сливок 15% - 200 гр Сыра – 120 гр Соли и черного перца – по вкусуСливочное масло предварительно отправляем в морозильник – с замороженным работать будет удобнее. Нарезаем масло кубиками и отправляем в блендер. Если у вас его нет, тогда масло натирайте на терке. К маслу добавляем муку и с помощью брендера делаем крошку. Или же руками перетираем муку с маслом. В миске смешиваем яйцо, соль и сахар. Всыпаем получившуюся крошку и перемешиваем вилкой или венчиком. После руками стараемся быстро объединить тесто в шар. Под действием тепла рук это делать не ложно. Если у вас не очень получается и тесто все равно сухое, добавьте 1-2 ч.л. ледяной воды. Тесто НЕ вымешиваем, а просто собираем в ком, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 15-20 минут.Грибы нарезаем произвольным кубиком. Раскаляем сухую сковороду и отправляем на нее шампиньоны. Так они не будут пускать влагу, а будут сразу поджариваться. Жарим на большом огне. Солим, перчим и хорошо перемешиваем, чтоб не пригорели. Куриное мясо нарезаем небольшими кубиками, примерно такими, как грибы получились. Можно копченую курицу заменить на обычную, но тогда мясо необходимо предварительно обжарить. Мелко нарезаем зелень. Сыр натираем на крупной терке. И все перемешиваем с мясом и грибами. Достаем тесто, и раскатываем круг. Если диаметр формы 26 см у раскатанного теста он должен получиться 28-29 см. Переносим тесто в форму, ее дно должно быть застелено пергаментом, и формируем бортики, неровности по краям лучше обрезать. Тесто накалываем вилкой, после кладем лист пергамента и высыпаем груз, например горох или чечевицу – это необходимо для того чтобы корж при выпечке не поднялся, не пузырился. И отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духову на 15 минут. Выкладываем начинку на готовый корж и распределяем равномерно. Аккуратно выливаем поверх начинки смесь из 3 яиц и сливок. И быстро отправляем в духовку прогретую до 180 градусов на 35-40 минут. Наш румяный, пахучий пирог готов, даем остыть минут 15 в форме, а после можно доставать. А теперь пробуем и узнайте почему же этот пирог так знаменит и его так любят во всем мире. Приятного аппетита!