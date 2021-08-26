Несмотря на веление времени в каждом доме и квартире по-прежнему есть ковры, которые дополняют уют и выступают одним из главных решений дизайна. Но они имеют свойства очень быстро загрязняться, особенно если в доме есть дети или питомцы. Как быстро удалить с ковра пятна и запах в домашних условиях Мы вам откроем секрет, как очень быстро и эффективно справиться с трудновыводимыми пятнами и различными загрязнениями на ковре.

Для этого нам необходимо всего лишь приготовить чудодейственную смесь из:

  • Уксуса – третья часть стакана;
  • Пищевой соды – 1 ст.ложка;
  • Стирального порошка – 1 ст.ложка;
  • Горячей воды – половина стакана;
Теперь аккуратно смешаем все ингредиенты и перельем чистящую смесь в бутылку с распылителем. Затем распрыскиваем всю жидкость по всему периметру ковра, где есть пятна, там постарайтесь распылить большую часть чистящего средства. Оставьте его на 20 минут, а затем пройдитесь по нему щеткой. Таким способом очень быстро и эффективно привести ковер в товарный вид. Ловкость рук и ничего большего! Стоит отметить, что также таким способом вполне возможно избавить ковер от неприятного въевшегося запаха!