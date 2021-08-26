Для этого нам необходимо всего лишь приготовить чудодейственную смесь из:

Уксуса – третья часть стакана;

Пищевой соды – 1 ст.ложка;

Стирального порошка – 1 ст.ложка;

Горячей воды – половина стакана;

Мы вам откроем секрет, как очень быстро и эффективно справиться с трудновыводимыми пятнами и различными загрязнениями на ковре.Теперь аккуратно смешаем все ингредиенты и перельем чистящую смесь в бутылку с распылителем. Затем распрыскиваем всю жидкость по всему периметру ковра, где есть пятна, там постарайтесь распылить большую часть чистящего средства. Оставьте его на 20 минут, а затем пройдитесь по нему щеткой. Таким способом очень быстро и эффективно привести ковер в товарный вид. Ловкость рук и ничего большего!