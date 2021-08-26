Главный государственный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление о работе организаций образования, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Согласно документу, разрешается обучение в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности при условиях:

100% вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 3-х месяцев после выздоровления);

внедрение приложения Ashyq при входе в организации педагогов, персонала, родителей, посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше;

соблюдение масочного режима;

запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний) ;

запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов;

отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;

разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов.

Заселять в общежития можно только студентов, прошедших вакцинацию против COVID-19 (допускается заселение студентов, не достигших 18 лет, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

Иностранных студентов к очному формату обучения допустят только при наличии полного курса вакцинации против COVID-19 и отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее трёх суток после пересечения государственной границы.

Не допускается вход в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая столовые и буфеты:

лиц, с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк, температура тела выше 37 градусов);

лиц, с «жёлтым» и «красным» статусом ;

педагогов и персонала, не имеющих вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение 3-х месяцев после выздоровления) .

Условия для введения карантина:

при регистрации одного случая заболевания COVID-19 в классе (группе) – класс (группа) подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;

при регистрации в организации среднего образования в один инкубационный период случаев заболеваний COVID-19 в более 30% классах одной смены – смена подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней ;

при регистрации в колледжах, высших учебных заведениях в 1 инкубационный период случаев заболевания COVID-19 в более 30% групп одного потока – поток подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней ;

решение вопроса введения карантина в организации среднего среднего образования, колледж, высшее учебное заведение с переводом на дистанционный формат обучения всех обучающихся – по согласованию с комитетом санитарно-эпидемиологического контроля.

Постановление вступило в силу с 25 августа.

