Главный государственный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление о работе организаций образования, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Согласно документу, разрешается обучение в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности при условиях:
- 100% вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 3-х месяцев после выздоровления);
- внедрение приложения Ashyq при входе в организации педагогов, персонала, родителей, посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше;
- соблюдение масочного режима;
- запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний);
- запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов;
- отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;
- разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов.
Заселять в общежития можно только студентов, прошедших вакцинацию против COVID-19 (допускается заселение студентов, не достигших 18 лет, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).
Иностранных студентов к очному формату обучения допустят только при наличии полного курса вакцинации против COVID-19 и отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее трёх суток после пересечения государственной границы.
Не допускается вход в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая столовые и буфеты:
- лиц, с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк, температура тела выше 37 градусов);
- лиц, с «жёлтым» и «красным» статусом;
- педагогов и персонала, не имеющих вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение 3-х месяцев после выздоровления).
Условия для введения карантина:
- при регистрации одного случая заболевания COVID-19 в классе (группе) – класс (группа) подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;
- при регистрации в организации среднего образования в один инкубационный период случаев заболеваний COVID-19 в более 30% классах одной смены – смена подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;
- при регистрации в колледжах, высших учебных заведениях в 1 инкубационный период случаев заболевания COVID-19 в более 30% групп одного потока – поток подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;
- решение вопроса введения карантина в организации среднего среднего образования, колледж, высшее учебное заведение с переводом на дистанционный формат обучения всех обучающихся – по согласованию с комитетом санитарно-эпидемиологического контроля.
Постановление вступило в силу с 25 августа.