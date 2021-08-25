В Уральске синоптики прогнозируют ясную погоду. В дневное время температура воздуха составит +32..+34, ночью похолодает до +16..+18. Ветер юго-западный до 15 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +30..+32 градусов, ночью - +16..+18 градусов. Ветер северо-восточный до 30 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +34..+36 градусов. Ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер северо-восточный до 10 километров в час.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

В Алматы прогнозируют переменную облачность. Днём +30..+32 градусов, ночью - +16..+18 градусов. Ветер северо-западный до 15 километров в час.

Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-востоке, юге в горных районах и на северо-западе пройдут дожди с грозой. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-востоке в горных районах - град.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.