В рамках капитального ремонта полностью обновят кровлю, фасад и инженерные сети домов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Руководитель отдела жилищной инспекции города Бекнур Балиулы, сообщил, что ремонт пройдёт в домах №3 и №13 второго микрорайона.

В 2018 году в городе разработали проект модернизации 10 жилых домов.

- На основании этого проекта выделены соответствующие средства на три жилых дома. Таким образом, капитальный ремонт будет проведён в домах №3, 9 и 13 второго микрорайона. Работы начнутся в первых двух домах, где есть острая необходимость, - отметил Балиулы.

Сейчас жителям представлен список для выбора подрядной организации.

В акимате отметили, что 165 многоквартирных жилых домов в Актау требующих капитального ремонта.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.