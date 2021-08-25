- Общий вес продукции составляет 120 тонн. Самый большой объём – 67 тонн занимает мясо говядины и конины. Также в столицу отправили муку и макаронные изделия, консервы и колбасы, напитки, подсолнечное масло и яйца. Этот товар пользуется большим спросом в столице, - отметил заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев.

Как проинформировали в управлении сельского хозяйства ЗКО, в ярмарке, которая пройдет 28 и 29 августа в Нур-Султане, примут участие порядка 80 сельхозтоваропроизводителей региона. Автокараван насчитывает шесть машин.Аграрии отметили, что к середине сентября завершится пора уборки зерновых культур. В этом году урожай ниже среднего. С гектара собирают около семи центнеров яровых. Это связывают с засухой, которая уничтожила часть посевов. В середине июля на селекторном совещании под председательством главы региона Гали Ескалиева был обсужден ход заготовки кормов и подготовки к уборке урожая текущего года, а также были затронуты вопросы своевременного сбора урожая. С тех пор прошло немало времени, и эта работа уже началась. В целом, основной объем сельскохозяйственных культур в этом году составил 537,5 тысяч га, в том числе зерновых культур - 232,2 тысячи, масличных культур - 118,2 тысячи га, овощей и бахчевых культур-9,6 тысячи га. По прогнозам специалистов данной отрасли, в этом году новый урожай покроет 119% потребности области в продовольственной пшенице и 100% потребности в семенах. Для сбора урожая был задействован 691 комбайн, 4955 единиц тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Пока ритм работы нормальный. Кстати, в конце августа начнется уборка картофеля и масличных культур.