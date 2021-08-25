- Общий вес продукции составляет 120 тонн. Самый большой объём – 67 тонн занимает мясо говядины и конины. Также в столицу отправили муку и макаронные изделия, консервы и колбасы, напитки, подсолнечное масло и яйца. Этот товар пользуется большим спросом в столице, - отметил заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев.Аграрии отметили, что к середине сентября завершится пора уборки зерновых культур. В этом году урожай ниже среднего. С гектара собирают около семи центнеров яровых. Это связывают с засухой, которая уничтожила часть посевов. В середине июля на селекторном совещании под председательством главы региона Гали Ескалиева был обсужден ход заготовки кормов и подготовки к уборке урожая текущего года, а также были затронуты вопросы своевременного сбора урожая. С тех пор прошло немало времени, и эта работа уже началась. В целом, основной объем сельскохозяйственных культур в этом году составил 537,5 тысяч га, в том числе зерновых культур - 232,2 тысячи, масличных культур - 118,2 тысячи га, овощей и бахчевых культур-9,6 тысячи га. По прогнозам специалистов данной отрасли, в этом году новый урожай покроет 119% потребности области в продовольственной пшенице и 100% потребности в семенах. Для сбора урожая был задействован 691 комбайн, 4955 единиц тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Пока ритм работы нормальный. Кстати, в конце августа начнется уборка картофеля и масличных культур. Руслан АЛИМОВ Фото автора
Вам может быть интересно
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.