Глава Алматы заявил, что акимат готов представить любую поддержку тиктокерам, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Бахытжан Сагинтаев в своём написал о проведённой встрече с тиктокерами.

- Успех алматинских тиктокеров феноменален, наши хаусы занимают 2-3-и места среди 10 тысяч таких во всем мире. Состоявшиеся тиктокеры и продюсеры популярных TikTok-хаусов готовы делиться опытом и помогать в раскрутке, а также монетизации творчества новичков. Мы же со своей стороны окажем любую поддержку для создания комфортных условий или предоставления крутых локаций для видео, - написал градоначальник.

По его мнению, звёзды TikTok «продвигают бренд Алматы в качестве туристического центра и помогают в решении актуальных вопросов городского сообщества».

