Главный санитарный врач Алматы пояснил, как посетителям с медицинским отводом от вакцинации посещать заведения в выходные дни, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Напомним, сегодня, 25 августа МВК ослабил карантинные меры. По многочисленным просьбам предпринимателей, заведениям - участникам проекта Ashyq всё-таки разрешили работать в выходные дни во всех регионах страны, кроме Алматы. В южной столице такую привилегию бизнес получит с четвёртого сентября. Только пускать они могут посетителей с «зелёным» статусом.

В ходе брифинга в РСК главного санврача города Жандарбека Бекшина спросили - что делать алматинцам с медицинским отводом или беременным женщинам.

- Предложено, что будут запускаться только лица, у которых есть вакцина - «зелёный» статус. Но те лица, у которых нет «зелёного» статуса, они могут предъявлять ПЦР, срок его действия семь дней...Если медотвод есть, они будут предъявлять справки. Справку выдаёт участковый педиатр или участковый врач о том, что у человека есть медицинское противопоказание или беременность, - ответил Бекшин.

По мнению главного эпидемиолога, это правильное решение, которое поможет стабилизировать ситуацию.

Журналисты поинтересовались, не станут ли такие правила поводом для коррупции, ведь ПЦР-справки и паспорта вакцинации в стране продавать начали.

- Медотводы даёт поликлиника, участковый терапевт или участковая медсестра, он не носит постоянный характер. Он может быть временным. Например, на период получения химиотерапии онкологическим пациентам. Или же на период обострения хронического или течения острого заболевания. Конечно, мы со своей стороны будем контролировать количество медотоводов, - ответила заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева.

Жандарбек Бекшин поддержал коллегу и сказал, что «другого не дано». По его словам, все участковые врачи подконтрольны заведующим.

