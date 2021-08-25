- Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является «марихуаной высушенной» весом 4 грамма. По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК РК "Незаконный сбыт наркосодержащих средств".

Мужчина водворён в изолятор временного содержания, начато досудебное расследование. В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что возле сауны, расположенной на улице Багбан, задержали 61-летнего мужчину, который незаконно сбыл другому мужчине пакетик с веществом растительного происхождения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.