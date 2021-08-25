Мужчина вонзил нож в спину супруге в Атырау: женщину выписали из больницы
30-летняя женщина поступила в больницу вечером 22 августа с проникающей колото-резанной раной грудной клетки, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
23 августа общественный правозащитник Дина Смаилова рассказала об очередной жертве бытового насилия из Атырау. 30-летняя женщина шесть лет терпела побои и угрозы от мужа-тирана. Вечером 22 августа при попытке матерью забрать пятилетнего сына, мужчина вонзил нож супруге в спину. Женщину госпитализировали, в отношении её супруга ведётся досудебное следствие.
Сегодня, 25 августа в управлении здравоохранения Атырауской области сообщили, что женщину выписали из больницы.
- Ее состояние оценивается как удовлетворительное, операция ей не требуется, - отметили в облздраве.
Родственники потерпевшей рассказали, что она находится дома и теперь ей предстоит долгая реабилитация после травмы, а также женщина нуждается в помощи психолога.
- Она должна каждый день ходить на перевязку в поликлинику. До сих пор она подавленная. Дети рядом, - делятся родные.
