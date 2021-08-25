- В этом году 78% инфицированных это мужчины, 21% - женщины. Большая часть ВИЧ-инфицированных приходится на людей в возрасте 20-29 лет (39%) , в возрасте 30-39 лет (26%). Также 26% ВИЧ-инфицированных приходится на возраст 40-59 лет и 8% на возраст старше 60 лет и 15-19 лет, - рассказали в Атырауском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Атырауском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД, в этом году выявили на восемь случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.Также в центре пояснили, что касается социального статуса, то из выявленных 15 - работающих, пять безработные и остальные пенсионеры. Между тем, 69% ВИЧ-инфицированных заражены гетеросексуальным, 26% - гомосексуальным половым путем. К слову, за семь месяцев этого года в стране было зарегистрировано 2 155 случаев ВИЧ-инфекции.