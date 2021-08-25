- В этом году 78% инфицированных это мужчины, 21% - женщины. Большая часть ВИЧ-инфицированных приходится на людей в возрасте 20-29 лет (39%) , в возрасте 30-39 лет (26%). Также 26% ВИЧ-инфицированных приходится на возраст 40-59 лет и 8% на возраст старше 60 лет и 15-19 лет, - рассказали в Атырауском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.Также в центре пояснили, что касается социального статуса, то из выявленных 15 - работающих, пять безработные и остальные пенсионеры. Между тем, 69% ВИЧ-инфицированных заражены гетеросексуальным, 26% - гомосексуальным половым путем. К слову, за семь месяцев этого года в стране было зарегистрировано 2 155 случаев ВИЧ-инфекции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.