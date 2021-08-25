Судебная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанской области отклонила апелляционную жалобу экс-руководителя управления здравоохранения региона Болатбека Каюпова и оставила без изменения приговор Уральского городского суда, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В судебной коллегии отметили, что адвокаты Каюпова просили оправдать его в связи с отсутствием доказательств в совершении им правонарушения.
- Приговор Уральского городского суда оставлен без изменения. Вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей, стенограммами разговоров, заключениями судебных экспертиз, протоколами следственных действий и другими материалами уголовного дела, - сообщил председатель коллегии по уголовным делам ЗКО Азат Избасаров.
Отметим, что приговором суда первой инстанции Каюпов получил 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении УИС минимальной безопасности. Себепов и Туралиев получили по три года в учреждении УИС минимальной безопасности.
- В ходе судебного расследования у Каюпова были изъяты 330 тысяч тенге, у Себепова – 1 млн 60 тысяч тенге, у Туралиева 4 млн 300 тысяч тенге. В ходе судебного разбирательства Каюповым было возвращено 1 млн 670 тысяч тенге, Туралиевым – 4 млн 400 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО.
Напомним, Болатбек Каюпов обвинялся в получении взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых его пособники - Серик Туралиев и Айдос Себепов. Каюпов обвинялся в получении взятки в размере 7,8 миллиона тенге от представителя фирмы-поставщика медицинского оборудования. Сам глава облздрава в ходе суда вину свою не признал, заявив, что конверт с деньгами ему подарили на день рождения. Третьего июля судья Найля Джунусова признала Болатбека Каюпова виновным по статье 366 УК РК "Получение взятки" и приговорила к 4 годам 6 месяцам заключения в колонии минимальной безопасности. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.
Руслан АЛИМОВ
