Суд обязал управление провести инспекцию постройки в течение 15 дней, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного административного суда Алматы, истец владеет земельным участком, находящимся в общей долевой собственности. Два месяца мужчина и его супруга обращались в управление градостроительного контроля Алматы с заявлениями о проведении проверки в отношении соседей из-за незаконной постройки. На участке возвели кафе, которое причиняло немало дискомфорта - шум, запах дыма, нетрезвые посетители.

- Судом установлено, что земельный участок принадлежит гражданину на праве частной собственности, целевое назначение для эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома и нежилого помещения, хотя по факту на данном земельном участке располагается кафе, в котором ведутся ремонтные работы. Сведений о сборе документов по факту обращения ответчиком до рассмотрения дела по существу представлены не были, вывод об отнесении строений к технически не сложным строениям, предназначенным для личного пользования граждан либо о возведении временных строений, является преждевременным. Решением суда административный иск удовлетворён частично. Суд признал незаконным бездействие ответчика, обязал его провести инспектирование в течении пятнадцати дней после вступления решения суда в законную силу, - говорится в постановлении.

Решение не вступило в законную силу.

