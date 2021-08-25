- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 367 УК РК "дача взятки", также в отношении водителя составлен протокол по статье 608 КоАП РК "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 13 августа сотрудники патрульной полиции остановили авто, за рулём которого находился пьяный мужчина. Чтобы избежать ответственности, он предложил полицейским пять тысяч тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.