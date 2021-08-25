При этом численность прибывшего трудоспособного населения сокращается, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Аналитики ranking.kz подсчитали, что за первое полугодие в Казахстан прибыли 4,6 тысяч человек, что более чем втрое меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Выбыло же из Казахстана 14,2 тысяч человек, что на 29,3% больше аналогичного периода прошлого года.

- С 2015 по 2019 год численность выбывших постоянно увеличивалась. В 2020 году в связи с карантином и закрытием границ показатель сократился, однако в текущем году тенденция роста эмиграции вернулась в полной мере. Сальдо миграции сохраняется отрицательным, разница в численности выбывших и прибывших составила 3,1 раза, - отмечают аналитики.

Численность выбывших из городов увеличилась и составила почти 12 тысяч человек, из сёл уехали 2,2 тысячи казахстанцев. В сёла Казахстана прибыли 883 человека, в города - 3,7 тысяч человек. Численность прибывшего трудоспособного населения в возрасте от 16 до 62/59 лет сократилась на 28,4%, а выбывших - плюс 24,2%.

Больше всего казахстанцев выбыло из Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Меньше всего - из Кызылординской области. По числу прибывших лидируют Алматы, Мангистауская область и Шымкент. Меньше всего прибыло в Кызылординскую область.

Среди как прибывших, так и выбывших больше всего представителей технических специальностей.

