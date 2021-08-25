В результате спецоперации на трёх плантациях задержали 31 человека, из них 17 иностранцев, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". КНБ РК задержали наркогруппировку культивировавшую марихуану в ЗКО и Атырауской области Фото с сайта КНБ РК Как сообщается на сайте КНБ РК, ведомство совместно с силами специального назначения МВД и по согласованию с прокуратурой Атырауской области, пресекли деятельность преступной группы, культивировавшей наркосодержащие растений на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей.
- В результате спецоперации, 18 августа на трёх плантациях задержаны 31 человек, из них 17 иностранцев, в том числе организатор наркогруппировки. Из незаконного оборота изъято более четырёх тонн марихуаны, семь единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Также в ходе обысков обнаружены рога сайги и рыбы осетровых пород, добытые браконьерским путем, - сообщается на сайте.
КНБ РК задержали наркогруппировку культивировавшую марихуану в ЗКО и Атырауской области Фото с сайта КНБ РК