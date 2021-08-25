В другом районе пожар удалось локализовать, но о полной ликвидации говорить пока рано, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Лесные и степные пожары бушуют на территории региона уже четвёртый день. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что по состоянию на вечер 24 августа, на территории Акжайыкского района между сёлами Коловертное и Бударино горело 249 гектаров сухой травы и 16 гектаров лесного массива.
- Пожар локализован в 16:38 силами ДЧС, вертолёта «Казавиаспас», добровольными пожарными формированиями и сотрудниками лесхоза, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как отметили в акимате Акжайыкского района, возгорание локализовали ночью 25 августа.
- На месте остаются дежурные. Надеемся, что сегодня все очаги возгорания будут ликвидированы, - рассказал заместитель акима района Ердос Умитов.
Между тем, вчера, 24 августа в Щаповском сельском округе района Байтерек загорелась сухая трава. Площадь возгорания составила порядка 100 гектаров, из них лесной массив - 50 гектаров.
- Пожар ликвидирован в 3:20. Вертолёт МИ-8 осуществил пять сбросов воды, - рассказали в ДЧС.
Из-за пожара в районе Байтерек (в 25-30 километрах от областного центра) в городе ощущался запах дыма, небо было закрыто тёмным дымом, а воздухе летал пепел.
- С неба опускался пепел. Было очень страшно, тучи какие-то тёмные с огненным светом, как будто судный день настал, - делились наблюдениями уральцы, проживающие в районе поселка Зачаганск.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
