Новый терминал возведут на месте существующего VIP-терминала, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Эскиз: аэропорт Алматы

Компания TAVAirports, управляющая аэропортом Алматы, сообщила подробности строительства нового терминала.

- Были проведены международная и государственная экспертизы архитектуры VIP-терминала. В результате переноса будут максимально использоваться архитектурные решения старого здания, такие как фасад здания с элементами декоративного оформления, шпиль, витражи. При этом здание будет отвечать противопожарным нормам, отопление, кондиционирование и сейсмостойкость также будут отвечать современным требованиям. Отдельно стоящее строение будет отлично просматриваться, как было задумано авторами изначально. Финансировать проект будут Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сейчас по шкале IATA сервис аэропорта Алматы соответствует субоптимальному уровню. Управляющая компания надеется, что строительство терминала увеличит пропускную способность с 6,4 до 8 миллионов пассажиров в ход и поднимет уровень сервиса до оптимального.

Напомним, в апреле компания TAV приступила к управлению аэропортом Алматы и сообщила, что инвестирует около 200 миллионов долларов в строительство нового терминала, возведение которого завершат менее чем за три года. Здание действующего VIP-терминала является памятником гражданской архитектуры 50-х годов ХХ века.

