В среднем стоимость аренды квартир выросла на 30%, передаёт телеканал КТК.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Первыми скачок цен заметили студенты. По их словам, перед учебным годом цены на съём жилья резко поднялись. Например, за месяц аренды однокомнатной квартиры в центре придётся выложить 150-180 тысяч тенге. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в среднем - 200 тысяч тенге.

- Хорошая – минимально 200 тысяч, даже 250. Это двушки. И найти тоже тяжело. Цена очень дорогая, а квартира даже не соответствует: мебель не полностью. Есть в нижних районах – Ташкентская, там цена нормальная, на с транспортом очень тяжело, - сетует студент Амзе Нурмухасан.

Риелторы считают, что причины роста - сезонный фактор, инфляция, отсутствие регулирования цен на аренду жилья.

– Если вы найдёте убитую квартиру, частично меблированную за 120-130 тысяч – это будет супервыгодное предложение. Расположение подальше от центра: в лучшем случае если за 100 тысяч вы найдёте, то хорошо. Идёт большой наплыв студентов. Соответственно, родители подыскивают квартиры для своих детей. Они ищут съёмное жилье, чтобы было расположено недалеко от учебного заведения, - поясняет специалист по недвижимости Дина Килибасова.

Специалисты полагают, что цены уже не упадут, так как спрос превышает предложения. Более того, стоимость аренды может даже вырасти - ещё на 30%.

