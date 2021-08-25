Один из них находится в тяжёлом состоянии, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: ДЧС Алматинской области

Взрыв произошёл в ночь на 26 августа в цеху по переработке б/у автошин в Талдыкоргане.

- Предварительно произошёл хлопок в резервуаре для вакуумного пиролиза отработанных шин ёмкостью пять кубометров, находившегося под открытым навесом, с дальнейшим загоранием б/у шин, складированных под навесом на площади 80 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

В результате ЧП пострадали три работника цеха - 1962, 1969 и 1977 годов рождения. Состояние двух из них оценивается как среднее, мужчины 1977 года рождения - тяжёлое. Все они находятся в многопрофильной больнице Талдыкоргана.

Фото: ДЧС Алматинской области

Огнеборцы ликвидировали пожар в 4:49 утра. В тушении были задействованы 24 сотрудника ДЧС, 10 сотрудников полиции, шесть фельдшеров скорой помощи, четыре работника водоканала и четыре электрика.

В ДЧС предполагают, что взрыв произошёл из-за нарушения технологического процесса, в результате чего пары накопились в рабочей зоне ёмкости легковоспламеняющихся веществ.

