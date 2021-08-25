- В отделениях реанимации лежит 101 пациент, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 82%, - отметили в облздраве.

- Распространяется инфекция и в районах области. В Жылыойском районе выявлено 25 заболевших, в Индерском районе - два, в Исатайском - 32, в Кызылкогинском районе - 12, в Курмангазинском районе - девять, в Макатском районе - пять, в Махамбетском районе - 16 человек. В домашних условиях получают лечение 8 635 человек, в модульной больнице - 179, во второй областной больнице – 180 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 62, в кардиоцентре - 98, в железнодорожной больнице - 85 пациентов, в областной больнице - 142, в общежитиях- 85, в районных инфекционных стационарах - 339. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 398 человек, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, на сегодня в инфекционных стационарах лечение получают 1 568 человек. Загруженность коечного фонда составляет 52%.За последние сутки COVID-19 выявили у 307 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться Атырау, там подтвержден 151 случай инфицирования. В результате скрининга выявили 55 заболевших на месторождении Тенгиз.Отметим, что по темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в "красной" зоне.