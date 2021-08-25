МВК пересмотрел карантинные ограничения в будние и выходные дни, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 25 августа прошло заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, где приняли решении ослабить карантинный режим.
С 28 августа разрешена деятельность:
- в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в Ashyq до 24 часов, лидеров проекта - до 2 часов, при условии наличия «зелёного статуса» у сотрудников и посетителей, подтверждённого через приложение Ashyq;
- в субботу - общественного транспорта.
С 30 августа в будние дни:
- продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, с 22 до 24 часов, лидеров проекта - с 24 до 2 часов.
- При этом с учётом эпидемиологической ситуации, ослабление карантинных мер в Алматы планируется ввести в выходные дни с 4 сентября, в будние дни - с 6 сентября, - говорится в сообщении.
Также заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил до конца августа:
- завершить вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания;
- обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями;
- для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы Ashyq;
- принять меры по 100% обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами;
- завершить капитальный и текущий ремонты в школах.