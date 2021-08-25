МВК пересмотрел карантинные ограничения в будние и выходные дни, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Сегодня, 25 августа прошло заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, где приняли решении ослабить карантинный режим.

С 28 августа разрешена деятельность:

  • в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в Ashyq до 24 часов, лидеров проекта - до 2 часов, при условии наличия «зелёного статуса» у сотрудников и посетителей, подтверждённого через приложение Ashyq;
  • в субботу - общественного транспорта.

С 30 августа в будние дни:

  • продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, с 22 до 24 часов, лидеров проекта - с 24 до 2 часов.

- При этом с учётом эпидемиологической ситуации, ослабление карантинных мер в Алматы планируется ввести в выходные дни с 4 сентября, в будние дни - с 6 сентября, - говорится в сообщении.

Также заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил до конца августа:

  • завершить вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания;
  • обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями;
  • для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы Ashyq;
  • принять меры по 100% обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами;
  • завершить капитальный и текущий ремонты в школах.
Напомним, министр здравоохранения 24 августа сообщал, что на протяжении последних двух недель в Казахстане отмечается постепенное снижение количества случаев КВИ. За последние две недели уровень заболеваемости снизился на 10%. Премьер-министр поручал ввести послабления для участников проекта Ashyq по выходным.