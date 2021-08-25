Многие дети просто обожают жареную картошку, а именно фри. Ну, куда деваться, если дети просят ее приготовить, с ними не поспоришь. Мы вам предлагаем приготовить вкусные палочки из картофеля, которые будут достойной заменой картошке фри и оставят детей сытыми и довольными. Легкий рецепт картофельных палочек, которые заменят вредный картофель фри

Что для этого понадобится?

  • - Картофель – 1 шт (крупный);
  • - Яйца – 1 шт;
  • - Молоко – 60-70 мл;
  • - Мука – 300 грамм;
  • - Сухие дрожжи – 3 грамма;
  • - Перья лука и укроп – по вкусу;
  • - Соль и специи – по вкусу;

Как приготовить?

Приготовить вкусный перекус для детей по этому рецепту не сложно. Поэтому приступаем.... Нужно очистить картофель, промыть его в чистой воде, измельчить на равные кубики и отварить до готовности. Затем с помощью толкушки разминаем картофель и превращаем его в пюре. К нему добавляем дрожжи, специи и соль по вкусу, вбиваем яйцо, вливаем молоко. Хорошенько все перемешиваем и начинаем вымешивать тесто, постепенно добавляя муку. Как только тесто будет готово, отправляем его отдыхать в теплое место на один час, обернув его пищевой пленкой или поместив в полиэтиленовый пакет. В это время можно мелко нашинковать перья зеленого лука и укроп. Спустя час добавить зелень в тесто. Затем тесто положить в пакет и надрезать один кончик пакетика, чтобы получился кондитерский мешок. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выдавливайте тесто через кондитерский мешок, формируя палочки удобного для вас размера. Как только палочки станут золотистого цвета с обеих сторон можно вынимать их и раскладывать на бумажное полотенце, чтобы избавиться от избытка растительного масла. А позже подавать к столу с любым соусом! Поверьте, эти палочки понравятся детям видом и вкусом. Приятного аппетита!