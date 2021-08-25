Что для этого понадобится?

- Картофель – 1 шт (крупный);

- Яйца – 1 шт;

- Молоко – 60-70 мл;

- Мука – 300 грамм;

- Сухие дрожжи – 3 грамма;

- Перья лука и укроп – по вкусу;

- Соль и специи – по вкусу;

Как приготовить?

Приготовить вкусный перекус для детей по этому рецепту не сложно. Поэтому приступаем.... Нужно очистить картофель, промыть его в чистой воде, измельчить на равные кубики и отварить до готовности. Затем с помощью толкушки разминаем картофель и превращаем его в пюре. К нему добавляем дрожжи, специи и соль по вкусу, вбиваем яйцо, вливаем молоко. Хорошенько все перемешиваем и начинаем вымешивать тесто, постепенно добавляя муку. Как только тесто будет готово, отправляем его отдыхать в теплое место на один час, обернув его пищевой пленкой или поместив в полиэтиленовый пакет. В это время можно мелко нашинковать перья зеленого лука и укроп. Спустя час добавить зелень в тесто. Затем тесто положить в пакет и надрезать один кончик пакетика, чтобы получился кондитерский мешок. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выдавливайте тесто через кондитерский мешок, формируя палочки удобного для вас размера. Как только палочки станут золотистого цвета с обеих сторон можно вынимать их и раскладывать на бумажное полотенце, чтобы избавиться от избытка растительного масла. А позже подавать к столу с любым соусом!