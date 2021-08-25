Охранник акимата Алатауского района Алматы вынес журналистку из здания. В отношении него обещают провести служебное расследование, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Журналист телеканала «Хабар-24» Акбопе Танирберген опубликовала видео инцидента на своей странице в Facebook. На кадрах видно, как охранник не пускает девушку в лифт, хватает её и силой выносит из здания, после чего закрывает дверь.

В акимате Алатауского района заявили о «неприемлемости поведения сотрудника службы охраны, в отношении которого начато служебное расследование». Правда не забыли они добавить, что журналист якобы сама спровоцировала конфликт.

- В связи с действующими карантинными ограничениями вход в здание акимата Алатауского района ограничен и осуществляется по приложению Ashyk. Журналист Танирберген с оператором прошли в здание не сканировав свои статусы в приложении и пройдя под турникетом, о чем имеется соответствующая видеозапись, - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Генеральный директор «Хабар-24» Алёна Горбачёва написала, что канал готовит заявление в полицию по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

На инцидент отреагировала и министр профильного ведомства - информации и общественного развития. Аида Балаева отметила, что бездействие со стороны ответственных лиц районного акимата послужило поводом для возникновения подобной ситуации.

- Все это идёт вразрез принципам слышащего государства и открытого акимата. Ущемление прав и применение грубой физической силы в отношении журналистов недопустимы. Они должны чувствовать себя в безопасности. Представители СМИ имеют право на получение всей необходимой информации согласно действующим законам и нормативно-правовым актам РК. Считаю необходимым руководству акимата Алматы провести служебное расследование и принять соответствующие меры для недопущения повторения аналогичных ситуаций в отношении представителей СМИ, - Балаева.

Позже аким Алатауского района Алматы Азамат Калдыбеков собрал журналистов, чтобы пояснить ситуацию. По его словам, никто с ним время проведения интервью не обговаривал и во время инцидента он был на выезде. Аким района уверяет, что вход для жителей и журналистов в акимат всегда открыт. Однако охрана всё же нужна, так как объект является режимным из-за хранящейся в его стенах информации.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.