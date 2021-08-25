«Сочные ленивые голубцы»

А приготовить можно это блюдо двумя способами:

Свежий фарш 500 гр Капуста 300 гр Рис 100 гр Яйцо 1 шт Соль и специи по вкусу Капусту тонко шинкуем. Рис заранее замачиваем, добавляем фарш, специи и яйцо. Все тщательно перемешиваем. И формируем крупные котлетки.Обжариваем, а затем протушиваем под крышкой в сметано-томатном соусе. Или выкладываем в форму и запекаем в духовке. Сначала без соуса минут 20, а потом полив соусом еще 20 минут запекаем. Рецепт соуса: 3-4 ст.л. сметаны, пол стакана воды и 2 ст.л. томатной пасты или кетчупа. Попробуйте оба варианты и выберете свой