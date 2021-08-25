Жители дачного товарищества «Малиновый сад» пострадали от лесостепного пожара. У одной из пенсионерок полностью сгорел двухэтажный дом. Люди обращаются за помощью в неравнодушным гражданам.
Светлана Милехина вспоминает, что пожар начался днём 19 августа. В этот момент пожилая женщина находилась в домике с двумя внуками - четырёх и девяти лет.
- Соседи начали кричать, что пожар. Дети выбежали из дома, я за ними. Потом попыталась вернуться, чтобы спасти имущество. Но сгорело все подчистую. От домика осталось пепелище, - рассказала пенсионерка.
Анатолий Косачев проживет на даче постоянно. Его домик удалось отстоять от огня, но сгорели хозяйственные постройки с птицей.
- Сгорели сараи, в которых содержались 17 гусей, 70 кур и 30 цыплят. Пожарные прибыли почти сразу. Но разве можно потушить сильный пожар на такой большой площади? Очень много сухостоя,- сетует мужчина.
Лариса Сладкова говорит, что обращалась за помощью в городское общество садоводов. Ответа пока не получили.
- У нас сгорел кабель на четырех улицах, рухнули столбы. Мы всё сами чиним за свой счет. Если есть неравнодушные люди, то пусть помогут нашим погорельцам. Мой телефон 87769132504, - отметила Лариса Сладкова.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на территории садового товарищества горела сухая трава на площади в 12 гектаров. Огонь уничтожил четыре дачных домика. В ликвидации возгорания участвовали 10 единиц техники и 40 огнеборцев.
Напомним, в ЗКО уже несколько дней полыхают степные и лесные пожары. В районе области к тушению пожаров подключили вертолет "Казавиаспаса".
