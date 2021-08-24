В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +35..+37, ночью похолодает до +15..+17. Ветер юго-западный до 15 километров в час.

В Атырау - солнечно. Днём ожидается +30..+32 градусов, ночью - +15..+17 градусов. Ветер северо-западный до 15 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +33..+35 градусов. Ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер юго-восточный до 15 километров в час.

В Актау будут гроза и дождь. Днём столбики термометра покажут +29..+31 градусов, ночью опустятся до +19..+21 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

В Алматы прогнозируют облачную погоду. Днём +30..+32 градусов, ночью - +16..+18 градусов. Ветер северный до 15 километров в час.

Лишь на северо-востоке, востоке с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-востоке в горных районах - град, на севере - туман.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.