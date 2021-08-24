Член информационно-разъяснительной группы управления по делам религий Алматы и доктор философских наук Гульнар Джуманова в ходе брифинга в РСК рассказала, почему казахстанцы отказываются от вакцинации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Гульнар Джуманова отметила, что недоверие людей к науке как глобальную проблему признала даже Всемирная организация здравоохранения. К сожалению, население больше доверяет фейкам и отказывается от вакцинации в страхе заболеть онкологией или стать бесплодным - именно такие «угрозы» распространяют антиваксеры.

- Вторая причина - низкий уровень образования, которое было в 90-е годы. У нас часть населения просто не владеет тем уровнем знаний, чтобы понять пользу вакцинацию. Они не знают историю, что человечество выжило благодаря вакцинации и победило эпидемии чумы и тифа. А сейчас отказываться от прививок, я считаю, это проявление незнания, - считает учёная.

Также часть казахстанцев не доверяет официальной информации и медицине. Некоторые даже испытывают доверие к врачам, но тем, кто являются противниками вакцинации.

- Ещё одна причина - антиваксеры используют религиозный подтекст. В Казахстане по данным различных социологических исследований, где-то около 80% казахстанцев считают себя верующими. Антиваксеры учитывают этот факт и свои утверждения подкрепляют религиозными догматами, спекулируя на авторитете религии. При этом в наши дни ни одна религия не выступает против вакцинации, - говорит Гульнар Джуманова.

Спикер также подчеркнула, что во всех религиях говорится, что нужно доверять людям знающим, и любой священнослужитель - профессионал в области религии, но он не специалист в области медицины. И любой верующий по вопросам здоровья должен прежде всего обращаться к врачам.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.