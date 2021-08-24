Таксиста с приятелем задержали по подозрению в изнасиловании пассажирки в Уральске
Женщину душили и угрожали ей, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В департаменте полиции ЗКО проинформировали, что 8 августа к ним обратилась 26-летняя женщина. Она подала заявление об изнасиловании.
- По словам потерпевшей она заказала такси «Индрайвер», но на заказ приехали двое мужчин. Ничего не подозревая, она села в машину. По пути водитель изменил маршрут и выехал за город в район Птицефабрики, где они вдвоем с пассажиром, применяя насилие, совершили с ней половой акт. При этом душили и угрожали ей, - сообщили в ведомстве.
Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 120 УК РК - "изнасилование".
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые - двое уральцев 26 и 28 лет. По делу были назначены ряд экспертиз. Как известно, проведение геномной экспертизы занимает продолжительное время, в настоящее время результаты получены, доказательная база имеется, на основании чего подозреваемые арестованы и водворены в изолятор временного содержания, – сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.
