В управлении городской мобильности предупредили автовладельцев о временном частичного перекрытии центрального проспекта в Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

- В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 24 августа по первое сентября с 22 до 6 часов движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по Сатпаева от улицы Егизбаева до улицы Манаса, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Водителей просят корректировать свой маршрут заранее.

