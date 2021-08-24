В связи с этим, с 27 августа 2021 года гражданам, получивших одобрение банка по выдаче ипотечного жилищного займа на приобретение жилья, просим предоставить нижеуказанные документы в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска», кабинет №3. Дни приема: понедельник-пятница с 9.00 до 18.30 ч. (обеденный перерыв с 13.00 ч.-14.30 ч.) по адресу: город Уральск, ул. К.Аманжолова, офис, 69/1, - рассказали в акимате.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате, граждане, получившие одобрение банка по выдаче ипотечного жилищного займа на приобретение жилья по категории «Многодетная семья», «Неполная семья», «Семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов», а также специалисты, осуществляющие трудовую деятельность в отрасли здравоохранения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, агропромышленного комплекса и в правоохранительной сфере, соответствующие требованиям ипотечной программы, и (или) государственной программы жилищного строительства ​"Об утверждении правил предоставления жилищных сертификатов" и решению Западно-Казахстанского областного маслихата "Об определении размера и перечня категорий получателей жилищных сертификатов по Западно-Казахстанской области" могут обратиться за жилищными сертификати.1) Семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; 2) Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмісалқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава»I и II степени, многодетные семьи; 3) Неполные семьи; ​4) Специалисты, осуществляющие трудовую деятельность в отрасли здравоохранения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, агропромышленного комплекса и в правоохранительной сфере соответствующие требованиям ипотечной программы, утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан, и (или) государственной программы жилищного строительства, утвержденной Правительством Республики Казахстан. Жилищный сертификат – форма денежного обязательства местного исполнительного органа, предоставляемая гражданам Республики Казахстан для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан, и (или) государственной программы жилищного строительства, утвержденной Правительством Республики Казахстан. Сумма жилищного сертификата не превышает 1 (одного) миллиона тенге для каждого получателя.1) Заявление по форме. 2) Документ, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи (супруг (а), несовершеннолетних детей) (для идентификации личности); 3) Справка о доходах за последние 6 (шесть) месяцев по трудовой и (или) предпринимательской деятельности (на всех членов семьи (супруг (а), несовершеннолетних детей)); 4) Справка с места работы, за исключением социально-уязвимых слоев населения, определенных пунктом 5 настоящих Правил; 5) Письмо БВУ (Банка второго уровня) об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса и сумме ежемесячного платежа по ипотечному жилищному займу.