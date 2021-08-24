В связи с этим, с 27 августа 2021 года гражданам, получивших одобрение банка по выдаче ипотечного жилищного займа на приобретение жилья, просим предоставить нижеуказанные документы в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска», кабинет №3. Дни приема: понедельник-пятница с 9.00 до 18.30 ч. (обеденный перерыв с 13.00 ч.-14.30 ч.) по адресу: город Уральск, ул. К.Аманжолова, офис, 69/1, - рассказали в акимате.Перечень документов необходимых для получения жилищного сертификата: 1) Заявление по форме. 2) Документ, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи (супруг (а), несовершеннолетних детей) (для идентификации личности); 3) Справка о доходах за последние 6 (шесть) месяцев по трудовой и (или) предпринимательской деятельности (на всех членов семьи (супруг (а), несовершеннолетних детей)); 4) Справка с места работы, за исключением социально-уязвимых слоев населения, определенных пунктом 5 настоящих Правил; 5) Письмо БВУ (Банка второго уровня) об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса и сумме ежемесячного платежа по ипотечному жилищному займу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
