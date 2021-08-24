Без водоснабжения остались 343 абонентов (13 многоэтажных домов и 10 домов частного сектора) и один социальный объект (Железнодорожный вокзал). Подвоз воды обеспечен. На ремонтно-восстановительные работы задействованы силы ТОО «БатысСуАрнасы», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, порыв трубы холодного водоснабжения произошел на улице Курмангазы.В ТОО "Батыс су арнасы" отметили, что без воды остались жилые дома благоустроенного сектора №179/2, 204, 206, 208, 210, 210/1 на улице Қурмангазы, № 1, 3, 10, 58/1, 58/2 на улице Привокзальная, №191, 189 на улице Кердери, дом №9 на улице А.Молдагуловой, а также жилые дома частного сектора на улице Привокзальная, здание рынка в районе железнодорожного вокзала, отделение железной дороги, ресторан «ШашлыкOFF», кафе «Екі жұлдыз». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.