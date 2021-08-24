Такое решение приняли в департаменте высшего и послевузовского образования министерства образования и науки Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев сообщил, что в ведомстве учли количество обращений с просьбой о продлении сроков.

- Возможность предоставлена как обладателям образовательных грантов, так и тем, кто планирует обучаться на платной основе, - добавил Ергалиев.

Напомним, заявки от обладателей образовательных грантов принимаются и через eGov.kz. Для обучения на платной основе необходимо обратиться в виртуальные приёмные комиссии вузов.

