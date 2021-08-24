24-летний житель Актау решил провезти в пассажирском поезде 1,8 килограммов синтетических наркотиков, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Его планам помешал служебный пёс по кличке Ральф. Наркокурьера поймали на станции в Кызылорде. Начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев сообщил, что экспертиза изъятого вещества установила, что молодой человек провозил «Меткатинон и Альфа PVP».

- По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК Республики Казахстан (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере), - сказал Бекиев.

