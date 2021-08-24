Уже сегодня скажитеправильному питанию, здоровому сну, физической активности, отдыху и хобби, и- депрессии, вечно бубнящему телевизору и домашней рутине. Какими же знаниями нужно обладать, чтобы в зрелом возрасте выглядеть элегантно и красиво, быть уверенной и продуктивной? 1. Примите свой возраст. Не стоит в 60 стараться выглядеть на 30. Элегантность взросления заключается в принятии своих лет. Гордитесь своим возрастом – в современном мире не всем удается дожить до седых волос. 2. Берегите нервную систему. Стресс может отражаться не только на вашем лице, но и на здоровье в целом. Напряжение пагубно сказывается на иммунитете, может привести к набору веса, проблемам с пищеварением и сном. Справиться с беспокойством можно при помощи медитаций.3. Сохраняйте оптимизм. Позитивные мысли напрямую связаны с физическим и психическим здоровьем, а значит, и с продолжительностью жизни. 4. Ведите активный образ жизни. Ежедневные прогулки на свежем воздухе помогут поддержать тонус организма, улучшить кровообращение, укрепить кости. 5. Придерживайтесь правильного питания. Меньше мучного, сладкого и больше витаминов! С возрастом обмен веществ меняется, тяжелые углеводы и жиры уже не так требуются организму, как свежие овощи и фрукты. 6. Социальная активность. Общение с приятными, интересными людьми – залог хорошего настроения и гибкости ума. Не бойтесь заводить новые знакомства, путешествовать или посещать сообщества по интересам.7. Нагружайте мозг. Умственная активность с возрастом важна не меньше физической. Изучайте новое, тренируйте умственные способности. 8. Сон – залог здоровья. С возрастом часто возникает бессонница, тогда причины ее появления стоит исследовать вместе с врачом. Соблюдайте режим и старайтесь спать хотя бы 6-7 часов в сутки. 9. Не ставьте крест на личной жизни. Самое время наслаждаться отношениями, имея за спиной необходимый опыт. 10. Двигайтесь вперед! Не сожалейте об ушедших годах, учитесь на своих ошибках и не жалейте о том, что нельзя изменить.