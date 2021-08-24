Мужчина подозревается в незаконным сбыте наркотиков, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель Атырауской области выращивал мак во дворе частного дома Сотрудники Махамбетского районного отдела полиции задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Как выяснилось, 54-летний мужчина в своем дворе занимался незаконным посевом семян мака, содержащих наркотические вещества.
- Согласно заключению экспертизы, общий вес наркотического растения  превысил 473,51 граммов, а вес сушеного мака составил около 60,15 граммов, - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.
Сейчас в отношении хозяина дома начато досудебное расследование по части 1 статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества" и части 2 статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".