В национальном парке Чарын появилась антенна сотовой связи, работающая на альтернативных источниках энергии, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: QazaqGeography

В республиканском общественном объединении QazaqGeography сообщили, что они обратились к операторам связи месяц назад.

- Первым результатом стала установка антенн сотовой связи в национальном парке, которая обеспечит качественное покрытие на популярнейшем туристическом объекте «Долина замков», через который ежемесячно проходит более тысячи посетителей. Снабжение электричеством телекоммуникационного оборудования производится с помощью солнечных батарей и ветрогенераторов, вырабатываемое электричество накапливается в специальных аккумуляторах и позволяет круглосуточно обеспечить станцию током. Таким образом, не нужны капитальные затраты на прокладку коммуникаций, - рассказали в QazaqGeography.

Пока связь доступна абонентам Kcell.

Напомним, 29 мая в Чарынском каньоне прошёл грязе-селевой поток, в результате чего пострадали шесть человек и двое погибли - ученица и учитель художественной гимназии №199. Выжившие говорили, что в каньоне не было сотовой связи.

