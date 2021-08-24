- С утра 23 августа мы уже остановили ТЭЦ. Сейчас вода в котлах остынет и мы приступим к профилактическим работам. Запланировано затратить порядка 200 миллионов на ремонт ТЭЦ и столько же на модернизацию тепловых сетей, - сообщил генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Куат Мусин.

- Наше генерирующее оборудование – основное и вспомогательное работает круглый год. Мы производим горячую воду и электричество. Во время остановки проведём ревизию оборудования, коллекторов, парогенераторов, - отметил главный инженер АО «Жайыктеплоэнерго» Бакытжан Акимгожин.

- Долги за отопление сейчас составляют порядка 400 миллионов тенге. 150 из них – это долги прежних лет. Около 60 миллионов – это начисление за прошлый месяц. Мы просим население погасить долги, чтобы дать нам возможность подготовиться к зиме, - рассказал Куат Мусин.

В АО «Жайыктеплоэнерго» продолжают подготовку к предстоящему отопительному сезону. С 23 августа остановлена ТЭЦ и Уральск на несколько дней останется без горячего водоснабжения. Всего на подготовительные работы планируют направить более 400 миллионов тенге. В коммунальном предприятии отметили, что они уже выполнили 83 процента подготовительных работ на тепловых сетях и на 60 процентов на ТЭЦ.Тепловики сообщили, что остановка ТЭЦ – плановая. Она всегда производится в августе-сентябре.Стоит отметить, что бюджетные организации не имеют долгов за отопление, чего не скажешь о населении и юридических лицах.Отметим, что сейчас в антимонопольном ведомстве рассматривается заявка на повышение тарифа на тепло. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.