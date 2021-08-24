Посещать занятия и проживать в общежитии студенты, не достигшие совершеннолетия, будут через программу Ashyq, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Студенты до 18 лет должны сдать ПЦР-тест перед учебным годом в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщила руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой.
- Однако для заселения в общежитие они один раз должны сдать ПЦР-тест. На занятия не будут допускаться студенты, у которых ПЦР-тест оказался с положительным результатом, и те, кто находится в контакте с больными коронавирусом, - пояснила спикер.
Напомним, отказавшиеся вакцинироваться учителя в ЗКО будут сдавать ПЦР-тест за свой счёт. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.