Все прибывшие были протестированы на коронавирус методом ПЦР, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Минобороны РК

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что положительных результатов не выявлено. Также стало известно, где разместились прибывшие.

- 19 августа из Кабула в Алматы прибыло два рейса. Первым рейсом прибыли 27 граждан Казахстана и 15 граждан Кыргызстана, которые из аэропорта сразу выехали на родину. 27 граждан Казахстана были поселены в отель Shera Inn. А вторым рейсом прибыли 135 членов дипломатической миссии ООН, среди которых не было граждан Афганистана. Они были поселены в отель Rixos, - рассказали в ведомстве.

Через три дня из Кабула в Алматы прибыли ещё 108 человек - члены дипломатической миссии ООН. Их поселили в гостинице «Интерконтиненталь».

