- Тушение продолжается, угрозы населенному пункту нет, - отметили в ДЧС.

- Ситуация усложняется сухой жаркой погодой и ветром. Пожар продолжается уже третий день. Горит территория между сёлами Бударино и Коловертное. Именно там в прошлом году несколько дней подряд полыхали пожары, остались обгоревшие деревья. Угрозы населению нет, - добавил Ердос Умитов.

По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, на территории «Чапаевского КГУ по охране лесов и животного мира» в трёх километрах от посёлка Бударино Акжайыкского района по состоянию на 22:30 23 августа площадь пожара составляет ориентировочно 50,7 га, из них 15,7 га лесного массива.Между тем заместитель акима Акжайыкского района Ердом Умитов сообщил, что по информации на полдень 24 августа в районе пламенем охвачено порядка 10 гектаров степей и пяти гектаров лесного массива.Для тушения с воздуха задействовали вертолёт "Казавиаспаса". С огнём борются сто человек - пожарные, сотрудники акимата и лесхоза, а также местные жители и добровольцы пожарных формирований.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.