Об этом сегодня, 24 августа, сообщила на брифинге главный педагог области, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Казахстанский ученый: Не переживайте, если нет антител после прививки от КВИ Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой, согласно постановлению главного санитарного врача, для не прошедших вакцинацию против COVID-19 педагогов будет ограничен допуск на работу.
- Исключение составляют лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие коронавирусом в течение последних трёх месяцев. В случае отказа от вакцинации для допуска на работу в очном режиме необходимо сдавать обязательный ПЦР- тест. На оплату ПЦР-теста в бюджете средств не предусмотрено, - заключила Мынбаева.
Кроме того, она сообщила, что в новом учебном году в классах будет находится по 25 учеников, а не по 15 - как в прошлом году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.