- Исключение составляют лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие коронавирусом в течение последних трёх месяцев. В случае отказа от вакцинации для допуска на работу в очном режиме необходимо сдавать обязательный ПЦР- тест. На оплату ПЦР-теста в бюджете средств не предусмотрено, - заключила Мынбаева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой, согласно постановлению главного санитарного врача, для не прошедших вакцинацию против COVID-19 педагогов будет ограничен допуск на работу.Кроме того, она сообщила, что в новом учебном году в классах будет находится по 25 учеников, а не по 15 - как в прошлом году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.