Фото с сайта inform.kz Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Казахстана! Конституция – это надежный гарант нашей Независимости. Основной закон юридически и политически подтверждает приверженность нашего государства принципам демократии и верховенства права, определяет долгосрочный курс развития страны. Разработанная по инициативе и при прямом участии Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Конституция является прочным фундаментом наших достижений в социально-экономической сфере, масштабных реформ во всех областях общественной жизни. Прогрессивные конституционные нормы содействуют успешному преодолению экономических кризисов и уверенному движению вперед. Опираясь на незыблемые ценности, гарантирующие права и свободы граждан, мы строим справедливое государство. Наша основная цель – повышение качества жизни и благосостояния людей. Основной закон выступает мощным консолидирующим фактором, утверждая единство нации, неприкосновенность чести и достоинства человека, запрет на любые формы дискриминации. Эти системообразующие постулаты обеспечивают внутриполитическую стабильность – наше бесценное достояние. Уважение к Конституции, каждая буква которой пропитана духом Независимости, лежит в основе патриотизма нашего народа. Желаю всем согражданам крепкого здоровья, процветания и благополучия!