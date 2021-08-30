В министерстве образования и науки Казахстана прокомментировали информацию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Новая аудио-рассылка напугала родителей казахстанских школьников, сообщает stopfake.kz. Авторы сообщали, что теперь вместо вахтеров охранять учебное заведение будут бойцы ОМОН, детей начнут изолировать в ШИЗО, а школьные автобусы будут использовать для эвакуации учеников в неизвестном направлении.

Сообщение опровергли в министерстве образования и науки Казахстана.

«Вся озвученная в аудиозаписи информация не соответствует действительности. Кабинетов ШИЗО в школах не будет, как и сотрудников ОМОН. Школа — учреждение, предоставляющее детям образование. О преследовании других целей в отношении детей не идёт и речи. Автобусы будут использоваться только для транспортировки детей из домов в организации образования и обратно. Отправлять их в какие-либо другие учреждения для иных целей без ведома родителей не будут», - сообщили в ведомстве.

В министерстве также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

