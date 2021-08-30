- Этот мусор лежит прямо на тротуаре перед глазами клиентов многочисленных рынков и торговых домов. Здание БТИ снесли, а место даже не огорожено. Вонь стоит невыносимая. Раньше в районе центрального рынка располагались несколько контейнерных площадок. Сейчас их все убрали. Людям некуда выбрасывать мусор и они несут его на этот пустырь, - говорит жительница города Жанна Балыкова.

- В этом месте была площадка для сбора мусора. Ее убрали. Три раза в неделю мы выезжаем на уборку территории от отходов, - рассказал директор предприятия Ринат Нургалиев.

- Рядом со снесенным зданием БТИ находится детский сад №31 «Балдаурен». Они просили перенести контейнерную площадку в другое место, - сообщил директор организации Рафхат Данагулов.

Люди говорят, что ранее здесь располагались контейнеры для сбора твердо-бытовых отходов, но их неожиданно убрали. В результате в центральной части города на пересечении улиц Лермонтова и Нурпеисовой образовалась свалка, которая портит не только внешний облик города, но и отравляет жизнь местным жителям.Ситуацию прояснили в ТОО «Жайык Таза Кала». Сотрудники предприятия уже устали убирать мусор.В ТОО «Орал Таза Сервис» сообщили, что контейнеры для мусора были убраны по поручению руководства отдела жилищно-коммунального хозяйства.В акимате Уральска проинформировали, что сейчас данная территория числится на балансе отдела образования. В будущем на этом месте реализуют инвестиционный проект.